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CHP'li belediyeden korona konseri! Tüm kurallar ihlal edildi...

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Kış aylarının gelmesiyle özellikle Avrupa'da vaka sayıları artarken bu durum içinde geçerli oldu. Tedbirlerin artırıldığı dönemde 'li 'nden tüm kuralları ihlal eden bir organizasyon geldi. 'in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı 'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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CHP'li belediyeden korona konseri! Tüm kurallar ihlal edildi...

Dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Kış aylarının gelmesiyle özellikle Avrupa'da vaka sayıları artarken bu durum Türkiye içinde geçerli oldu.

CHP'li belediyeden korona konseri! Tüm kurallar ihlal edildi...

Tedbirlerin artırıldığı dönemde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden tüm kuralları ihlal eden bir organizasyon geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

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CHP'li belediyeden korona konseri! Tüm kurallar ihlal edildi...

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı.

CHP'li belediyeden korona konseri! Tüm kurallar ihlal edildi...

Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı. Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

CHP'li belediyeden korona konseri! Tüm kurallar ihlal edildi...

Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

CHP'li belediyeden korona konseri! Tüm kurallar ihlal edildi...

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

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