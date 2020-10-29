29 Ekim'de bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışacak mı? Resmi tatilde EFT yapılır mı?
29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuya kutlanıyor. 29 Ekim tarihinde bankalarda işleri olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Ekim'de bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışacak mı? Resmi tatilde EFT yapılır mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
29 Ekim Perşembe bankalar çalışacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması neeniyle bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, bankada işlemleri olan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 29 Ekim'de bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışacak mı? Resmi tatilde EFT yapılır mı? İşte merak edilenler...
29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.
RESMİ TATİL EFT YAPILIR MI?
Resmi tatil günlerinde bankalar kapalı olduğu için EFT işlemleri bir sonraki iş gününde gerçekleşir.
29 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.
29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.
Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…
Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir...
Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
Cumhuriyetimizin ilanının yeni Yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.
Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır...
Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.
Ne mutlu ki Türküm ben! Kırmızının bana verdiği aşkla vatan yücedir, şehitler yücedir, Türk kanı yücedir, Cumhuriyet Yücedir..! Ne Mutlu Türküm Diyene!