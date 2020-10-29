Hatay'daki saldırı girişimi sonrası radarda ortaya çıktı! Aynı anda 3 Türk SİHA'sı...
Hatay’daki alçak saldırı girişiminin ardından bölgede alınan tedbirler daha da sıkılaştırıldı. Münbiç’ten Amanoslar’a paramotorla gelen bebek katillerine göz açtırmamak için aynı anda 3 SİHA havalanarak devriye atmaya başladı.
Hatay'da, kontrol noktasına taciz ateşi açan, çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK'lı 2 terörist, kaçtıkları İskenderun'da, emniyet güçlerinin dikkati ve başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti.
Teröristlerin, Münbiç'ten paramotor aracılığıyla Amanoslar'a geldiği tespit edilmişti. PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın geçtiğimiz günlerde, "Hava kuvvetlerimizi inşa ediyoruz" açıklaması dikkat çekmişti.
PKK'lı teröristlerin bu tip hava araçları ile kamikaze saldırıları düzenleme riskine karşı bölgede güvenlik güçleri tarafından alınan tedbirler artırıldı.
Yenişafak'ın haberine göre, havalandırılan İHA ve SİHA'larla sınır bölgelerinde teröristlere göz açtırılmıyor. Önlenen terör saldırısı sonrası Hatay'da SİHA'lar devriye görevi yapmaya başladı.
Aynı anda görev icra eden 3 SİHA, Hatay semalarını didik didik tarıyor. SİHA'ların Hatay semalarındaki uçuşu radar görüntülerine de yansıdı.
Öte yandan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan ordusuna 1.5 milyar doların üzerinde zayiat veren Türk SİHA'ları tarih yazmaya devam ediyor.
Ermenistan ordusunun 28 yıldır inşa ettiği tahkimatların yerle bir edilmesinde ve harekata derinlik kazandırılmasında önemli bir rol üstlenen SİHA'lar 40'ın üzerinde Rus üretimi hava savunma sistemi ve bileşenini vurmayı başardı.
PEKİ SİHA'LAR BU BAŞARIYI NASIL SAĞLADI?
Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, SİHA'ların bu başarısının arka planında çok iyi taktiksel planlamanın yattığını söyledi.
Ermenistan'a ait hava savunma sistemlerinin eski ve zafiyetlerinin olduğunun altını çizen Oğuz, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bayraktar ve MAM-L ikilisi, Rus hava savunma sistemlerinin sınırlamaların daha üstünde performans gösterdiği için düşürülemiyor. 13 tanesi vurulan 9K33 OSA hava savunma sistemi, saatte 360 km hızın altındaki hava araçlarını 6.4 km kala ve 5 km irtifada tespit edebiliyor.
Bayraktar TB-2 ise 130 km/h'dan daha yavaş uçabiliyor. 5.5 km üzerindeki irtifalardan mühimmat atabiliyor. MAM-L'nin menzili de 8 ila 14km.
S-300'LER TB2'LERİ TAKİP EDEMİYOR
Peki, S-300'lerin olduğu sahada Bayraktar TB-2'ler nasıl vızır vızır hareket edebildi? S-300'ler 180 km/h'ın altındaki hızlarda yapılan uçuşları iç arıza gibi algılıyor ve takip edemiyor.
Bütün bunların hepsi oturulup detaylıca çalışılmış ve Rus hava savunma sistemlerinin hepsi başarıyla vurulmuş. Elektronik harbe de ihtiyaç kalmamış."Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor.
AZERBAYCAN HAREKATA ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ
Azerbaycan ordusunun bu başarısının arka planında sahadan istihbarat, havadan keşif-gözetleme ve kurmay zeka olduğuna dikkat çeken Oğuz, şu değerlendirmeyi yaptı:
UKRAYNA TÜRKİYE'DEN 48 ADET BAYRAKTAR SİHA SATIN ALMAYI PLANLIYOR
Suriye ve Libya'da imha ettiği Rus hava savunma sistemleri ile 'Pantsir avcısı' unvanı elde eden Bayraktar TB-2 S/İHA'lar, Dağlık Karabağ'daki başarısıyla dünya kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
48 saat içerisinde Ermenistan ordusuna ait 30'dan fazla hava savunma sistemini imha eden Bayraktar TB-2'leri birçok ülke envanterine katmak istiyor.
Daha önce Türkiye'den 6 adet Bayraktar SİHA alan Ukrayna, 48 adet daha Bayraktar TB-2 satın alabileceklerini açıkladı.
UKRAYNA: 48 ADET BAYRAKTAR ALACAĞIZ
Ukrayna devletine ait savunma sanayi firması Ukrspetsexport'in CEO'su Vadsim Nozdri, "Ukrayna Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler için 48 adet yeni Bayraktar TB-2 satın almayı planlıyor" bilgisini paylaştı.
SIRBİSTAN: "BİZ DE SATIN ALMAK İSTİYORUZ"
Peki, S-300'lerin olduğu sahada Bayraktar TB-2'ler nasıl vızır vızır hareket edebildi? S-300'ler 180 km/h'ın altındaki hızlarda yapılan uçuşları iç arıza gibi algılıyor ve takip edemiyor. Bütün bunların hepsi oturulup detaylıca çalışılmış ve Rus hava savunma sistemlerinin hepsi başarıyla vurulmuş. Elektronik harbe de ihtiyaç kalmamış."
FORBES: SİHA'LAR TÜRKİYE DÜŞMANLARINA GÖZ AÇTIRMAYACAK
Amerikan Forbes dergisi Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını gündemine taşıdı . Forbes dergisinde Türkiye'nin İHA ve SİHA envanterini yakından inceleyen bir analiz yayınlandı.
Türkiye'nin İHA/SİHA üretiminde gösterdiği başarıyı kaleme alan Forbes, sıfır hata sistemiyle nokta atışı gerçekleştiren araçların Türkiye'nin düşmanlarına yıllar boyu göz açtırmayacağını yazdı.
"Türkiye'nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar, ülkenin düşmanlarına zor günler yaşatacak." ifadelerini kullanan Forbes, yeni araçların en karmaşık durumlardan dahi kolaylıkla çıkacağını söyledi. 'Sözlerimin arkasındayım'
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)