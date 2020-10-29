Hatay'daki saldırı girişimi sonrası radarda ortaya çıktı! Aynı anda 3 Türk SİHA'sı...

PEKİ SİHA'LAR BU BAŞARIYI NASIL SAĞLADI?

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, SİHA'ların bu başarısının arka planında çok iyi taktiksel planlamanın yattığını söyledi.

Ermenistan'a ait hava savunma sistemlerinin eski ve zafiyetlerinin olduğunun altını çizen Oğuz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bayraktar ve MAM-L ikilisi, Rus hava savunma sistemlerinin sınırlamaların daha üstünde performans gösterdiği için düşürülemiyor. 13 tanesi vurulan 9K33 OSA hava savunma sistemi, saatte 360 km hızın altındaki hava araçlarını 6.4 km kala ve 5 km irtifada tespit edebiliyor.

Bayraktar TB-2 ise 130 km/h'dan daha yavaş uçabiliyor. 5.5 km üzerindeki irtifalardan mühimmat atabiliyor. MAM-L'nin menzili de 8 ila 14km.