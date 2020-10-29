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Macron’un fotoğrafına basıp çay içiyorlar

Manisa’da bir kahvehane esnafı, Fransız Cumhurbaşkanı 'un İslam karşıtı söylemlerine tepki göstererek, iş yerinin zeminine Macron’un fotoğrafını koydu. Macron’un fotoğrafına bastıktan sonra çaylarını yudumlayan müşteriler, işletme sahibine destek verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Macron’un fotoğrafına basıp çay içiyorlar

Fransız dergisinin Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatürünü savunan ve İslam karşıtı tutum sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı 'a dünya genelinde tepkiler sürerken, bir tepki de Manisa'da kahvehane işleten esnaftan geldi.

Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde kahvehane işleten Çetin Akar, dükkanın zeminine üzerinde 'Lanet üzerine olsun' yazılı Macron'un fotoğrafını koydu. İş yerinde içmek isteyen müşteriler, Fransız liderin yüzüne basarak geçiyor. Kahvehane işletmecisi Akar'ın bu tepkisi, müşterileri tarafından da büyük destek gördü.

BİZİM İBADETHANEMİZİ ÇİĞNEYEMEZLER

Kahvehane işletmecisi Çetin Akar, "Buradaki amacım tüm dünyaya, ufak bir örnek vermek. Müslüman olarak biz bunu kaldıramayız. Şu lanet olası Macron, bizim ibadetlerimizi hiçbir şekilde çiğneyemez. Biz onların kilisesine, biz onların ibadethanesine bir şey yapıyor muyuz, yapmıyoruz. Olayın geldiği yeri görsünler. Onlar bizim ibadethanemizi çiğneyemezler, biz Müslüman olarak bunu kaldıramayız. Fransa halkına buradan sesleniyorum. Fransa, Macron'un halini buradan görün, yerlerdedir. Bu ona ufak bir uyarıdır, artık kendine gelsin. Din serbesttir. Yerlerde bunu herkes çiğner, artık gerisini onlar düşünsün. Hoşlarına gitti. Çünkü onlar da Müslüman olarak böyle bir şeyi kaldıramadılar. Güzel bir şekilde üzerinden geçtiler, beğendiler" diye konuştu.

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MACRON'A LANET OKUDUK
Kahvehane müşterilerinden Abdulkadir Kuru, "Bir Müslüman olarak Macron'a lanet okuduk. Macron'a tepki göstermek için fotoğrafının üzerine basıp yürüdük."

FOTOĞRAFLARI YERDE GÖRÜNCE MUTLU OLDUM

Bir diğer mahalle sakini Bişar Saknuk, "Biz Müslümanlar olarak bu söylemlerden çok rahatsızız ve lanetliyoruz. Ülke olarak, Müslüman olarak Peygamber Efendimize dil uzatan, dinimize dil uzatanı biz şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Fotoğraflarını yerde gördüm ve çok mutlu oldum. Tekrar lanet getiriyorum. Bunu düşünene de teşekkür ediyorum" dedi.

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