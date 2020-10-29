Macron’un fotoğrafına basıp çay içiyorlar

BİZİM İBADETHANEMİZİ ÇİĞNEYEMEZLER

Kahvehane işletmecisi Çetin Akar, "Buradaki amacım tüm dünyaya, ufak bir örnek vermek. Müslüman olarak biz bunu kaldıramayız. Şu lanet olası Macron, bizim ibadetlerimizi hiçbir şekilde çiğneyemez. Biz onların kilisesine, biz onların ibadethanesine bir şey yapıyor muyuz, yapmıyoruz. Olayın geldiği yeri görsünler. Onlar bizim ibadethanemizi çiğneyemezler, biz Müslüman olarak bunu kaldıramayız. Fransa halkına buradan sesleniyorum. Fransa, Macron'un halini buradan görün, yerlerdedir. Bu ona ufak bir uyarıdır, artık kendine gelsin. Din serbesttir. Yerlerde bunu herkes çiğner, artık gerisini onlar düşünsün. Hoşlarına gitti. Çünkü onlar da Müslüman olarak böyle bir şeyi kaldıramadılar. Güzel bir şekilde üzerinden geçtiler, beğendiler" diye konuştu.