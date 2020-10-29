Son dakika: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, saatlerin 19.23'ü göstermesiyle başlayan Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kutlamaya İstiklal Marşı ile başladı.

Büyük Cumhuriyet Konseri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

19.23'TE İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)