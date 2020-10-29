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Son dakika: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı

Son dakika haberleri...  , saatlerin 19.23'ü göstermesiyle başlayan ile kutlandı. A Haber'in naklen yayınladığı Büyük Cumhuriyet Konseri İstiklal Marşı ile başlarken, birçok önemli esere de yer verildi.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, saatlerin 19.23'ü göstermesiyle başlayan Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kutlamaya İstiklal Marşı ile başladı.

Büyük Cumhuriyet Konseri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BÜYÜK CUMHURİYET KONSERİ İLE KUTLANDI

19.23'TE İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri İstiklal Marşı ile başladı 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI

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