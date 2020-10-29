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İletişim Başkanlığı saati duyurdu! Türkiye tek ses olacak

İletişim Başkanlığı: Bugün 19.23’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “” İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23’te hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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İletişim Başkanlığı saati duyurdu! Türkiye tek ses olacak

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün 19.23'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın "Büyük Cumhuriyet Konseri" İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23'te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz." denildi.

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