İletişim Başkanlığı saati duyurdu! Türkiye tek ses olacak

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Bugün 19.23'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın "Büyük Cumhuriyet Konseri" İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23'te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/EfJ3AfikkF — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 29, 2020

Açıklamada, "Bugün 19.23'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın "Büyük Cumhuriyet Konseri" İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23'te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz." denildi.

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