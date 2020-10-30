Hikmet Genç’ten Kılıçdaroğlu’nun skandal Demirtaş açıklamasıyla ilgili çarpıcı yorum

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini istihzalı bir biçimde değerlendiren Genç, ''Böyle bir çalışma yapmışlar; erken seçim için ne gerekli? Hemen hapishaneye gidiyoruz, hapishanede haksız yere yattığına inanıyoruz, rapor hazırlıyoruz hemen parlamentoya götürüyoruz. 'İçeride haksız yatanlar var bu yüzden seçime gidelim' bu bir politika değil, bu o kadar absürt bir şey ki 'zırva tevil getirmez' demişler. Bundan 6 ay önce diyordun ki; onu parlamento bilir. 6 ay içerisinde aldığın raporlara göre erken seçime Türkiye'yi götürmek istiyoruz.'' ifadelerini kullanırken CHP'nin içindeki sıkıntılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

''KENDİ PARTİSİNDEKİ SIKINTILAR ORTADA''

Kendi partisindeki sıkıntılar ortada, Muharrem İnce, Yılmaz Ateş, Mustafa Sarıgül. Atatürkçüler ayrıldılar. Aynı anda da eş zamanlı bir şekilde İYİ Parti'de çok ciddi sıkıntılar var. Bütün bunlara mesaj veriyor bunu anlıyoruz ama işin acı tarafı şu; içerideki haksız yere yatanların içine Demirtaş'ı da koyarsan benim anladığım içeride yatan PKK'lılar ve diğer terör örgütü mensupları aynı zamanda FETÖ'cüleri kastediyorsun.

KAFTANCIOĞLU NEDEN ''ATATÜRK'' DİYEMİYOR!

Bu bir mesele oldu artık, neden Atatürk demekten imtina ediyor meselesini millet bir yere koyamıyor. Kılıçdaroğlu destekliyor biliyorsunuz 'Mustafa Kemal' dedi o da. Ama ben Mustafa Kemal dediğimde beni harcıyorlar. Kaftancıoğlu neden 'Atatürk' demiyor. Atatürk kelimesi rahatsız edici Kaftancıoğlu için çünkü Marksist bir gelenekten geldiği için Ata ve Türk kelimeleri onun için ırkçı. Bunun destekçisi olan ekstrem gruplar, DHKP-C rahatsız olur, rahatsız olmasınlar diye mecburen 'Mustafa Kemal' diyor.