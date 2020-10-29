ABD'li ilaç şirketinden koronavirüs aşısı açıklaması! mRNA-1273 geliyor

Dünyayı etkisi altına alan ve kısa bir sürede milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Fakat hiç şüphesiz herkesin gözü ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısında.

Şirket, şu anda "mRNA-1273" adını verdikleri aşıyı piyasaya sürmek için hazırlandıklarını belirtti.

Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer/Biontech, AstraZenaca, SinoVac gibi büyük ilaç üreticileriyle birlikte aşı için son aşama klinik denemelerine devam eden sayılı şirketler arasında yer alıyor.

"2021, MODERNA'NIN TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Moderna CEO'su Stephane Bancel, konuya ilişkin yaptığı çıklamada, "İnanıyorum ki, aşımızı piyasaya sürdüğümüzde 2021 yılı Moderna'nın tarihinde büyük bir dönüm noktası olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Moderna ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleriyle yaptığı tedarik anlaşmaları kapsamında toplam 1,1 milyar dolarlık ödeme aldığını açıkladı. Şirketin, bu kapsamda yaklaşık olarak 100 milyon doz aşı üretmesi bekleniyor.

MODERNA'NIN AŞISI HAKKINDA

ABD'li ilaç devi Moderna tarafından geliştirilen "mRNA-1273" adlı aşı şu anda 30 bin kişi üzerinde deneniyor. Aşının bu yılın sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

NASIL ÇALIŞIYOR?

RNA bazlı potansiyel aşı, Covid-19'un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor.

FDA'nın verdiği onayın ardından birinci aşama klinik denemeler 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış, mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Covid-19 aşı adayı olmuştu.