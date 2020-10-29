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Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv (CANLI ANLATIM)

'ndeki temsilcilerimizden , İsrail ekibi Maccabi 'i ağırlıyor. Sivasspor ve Maccabi Tel Aviv'in sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv arasında yapılacak I Grubu 2. hafta maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil, Rikan, Glazer, Peretz, Biton, Shechter

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