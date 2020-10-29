Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv (CANLI ANLATIM)

UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv arasında yapılacak I Grubu 2. hafta maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil, Rikan, Glazer, Peretz, Biton, Shechter