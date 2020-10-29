Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv (CANLI ANLATIM)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Sivasspor ve Maccabi Tel Aviv'in sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
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UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv arasında yapılacak I Grubu 2. hafta maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode
Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil, Rikan, Glazer, Peretz, Biton, Shechter