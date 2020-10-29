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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'daki terör saldırısını kınadı

'nın Nice kentindeki terör saldırısı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yapan Başkanı , "Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'daki terör saldırısını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kınadı.

Erbaş, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır. Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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