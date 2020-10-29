Demir Grup Sivasspor evinde Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv mücadelesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nın maraton tribünlerinin üst kısmına dev Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.

SİVASSPOR AVANTAJI KORUYAMADI

Ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Grubun ilk haftasında Sivasspor deplasmanda Villareal'a 5-3 mağlup olmuştu. Yiğidolar, ikinci hafta müsabakasında da istediğini alamadı.

İlk 45 dakikası 0-0 sona eren maçın 55. dakikasında sahneye çıkan Kayode, Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

67. dakikada kırmızı-beyazlı ekipte Camara kırmızı kart görürken, Biton'un penaltı golü maça denge getirdi. 74'te Peretz İsrail temsilcisini öne geçirdi.

90 dakika 2-1'lik Maccabi Tel Aviv üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Tel Aviv 6 puana ulaşırken, Sivasspor ise grupta puansız durumda.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

6. dakikada Leon Glazer'in ara pasına Shechter pozisyonu değerlendiremeyince Samassa topu kontrol etmeyi başardı.



7. dakikada Claudemir'in sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içerisindeki Camara'nın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum topu kontrol etti.



12. dakikada Shechter'in ortasında ceza sahası içinde Rikan'ın vuruşunda top auta çıktı.



25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sol çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.



29. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum gole izin vermedi.