Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da tatil trafiği! Yoğunluk yüzde 53'e ulaştı
Son dakika haberi... İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini, hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı. İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı.
Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.
Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.
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