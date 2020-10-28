Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a sert tepki: Utanç vesikası!

Azerbaycan ile girdiği çatışmada sivilleri katletmekten geri durmayan Ermenistan Azerbaycan'ın perde kendine yeni bir saldırı düzenledi. Türkiye, saldırıya tepki göstererek "Ermenistan'ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hunharca saldırısının ardından Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın çatışma bölgesi dışında kalan Berde kentindeki sivillere alçakça ve kalleşçe yeni bir saldırı düzenlediği belirtilerek, "Bu saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 70'den fazla yaralının olduğu öğrenilmiştir" denildi.



HASTALIKLI ZİHNİYETİN TEZAHÜRÜ

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan'a başsağlığı ve metanet dilenen açıklamada, "Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden, genç, yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü bu alçak saldırıları tel'in ediyoruz. Ermenistan'ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür" ifadelerine yer verildi.



ULUSLARARASI TEPKİ GÖSTERİLMELİ

İşgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvuran Ermenistan yönetiminin, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket ettiği kaydedilen açıklama şöyle devam etti: "Bu son saldırı Ermenistan'ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır.Başta Minsk Grubu Eşbaşkanları olmak üzere, uluslararası toplumun Ermenistan'a gerekli tepkiyi göstermesinin zamanı çoktan gelmiştir."

MSB: ERMENİSTAN ORDUSU SİVİL KATLİAMLARA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nca Azerbaycan ordusunun 183 yerleşim yerini işgalden kurtardığı açıklandı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK ile işbirliği yapacak kadar aciz davranan Ermenistan Ordusu, ateşkesleri anında ihlal ederek sivil katliamlara devam ediyor. Azerbaycan Ordusu ise cephede mertçe ve kahramanca mücadeleyle 183 yerleşim yerini işgalden kurtardı, kurtarmaya devam ediyor" denildi.

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