Son dakika haberi... Fransız Charlie Hebdo dergisi yeni bir skandalla gündemde. Daha önce Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldırıdan dergi, şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Haddini aşarak, Başkan Erdoğan'a iğrenç bir kapakla saldıran dergiye Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Fransız Charlie Hebdo dergisi yeni bir skandalla gündemde. Daha önce Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldırıdan dergi, şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Haddini aşarak, Başkan Erdoğan'a iğrenç bir kapakla saldıran dergiye Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.