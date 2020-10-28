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Son dakika: Fransız dergiden yeni provokasyon! A Haber'de sert tepki: Charlie Hebdo bir semboldür! Truva atı gibi öne sürülmüştür

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Giriş: 28.10.2020 11:32
Güncelleme:28.10.2020 11:33
Son dakika haberi... Fransız Charlie Hebdo dergisi yeni bir skandalla gündemde. Daha önce Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldırıdan dergi, şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Haddini aşarak, Başkan Erdoğan'a iğrenç bir kapakla saldıran dergiye Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Fransız Charlie Hebdo dergisi yeni bir skandalla gündemde. Daha önce Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldırıdan dergi, şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Haddini aşarak, Başkan Erdoğan'a iğrenç bir kapakla saldıran dergiye Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Fransız dergiden yeni provokasyon! A Haberde sert tepki: Charlie Hebdo bir semboldür! Truva atı gibi öne sürülmüştür SON DAKİKA: FRANSIZ DERGİDEN YENİ PROVOKASYON! A HABER'DE SERT TEPKİ: CHARLİE HEBDO BİR SEMBOLDÜR! TRUVA ATI GİBİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜR

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