CHP'den 29 Ekim çarpıtması! Olmayan yasağa meydan okudu!

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınını göz önüne alarak 81 ile gönderdiği 'tedbirler ile kutlama' genelgesini çarpıtan CHP, 'kutlamalar yasaklandı' söylemleri ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı açıklamada çarpıtmayı daha da ileri götürdü, olmayan yasak üzerinden meydan okudu.

Seyit Torun, "Atalarımız Cumhuriyet'i kurarken izin almadı; biz de kutlarken izin almayacağız" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise tüm algı operasyonunu çökerten bir açıklama yaptı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi" dedi.