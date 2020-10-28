İstanbul’da yeni önlemler alınacak mı? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü A Haber’de değerlendirdi

BULAŞTAN NE SORUMLU?

İstanbul'da özellikle tatil dönüşü kalabalıklaşma, gerek toplu taşıma gerek iş yerlerindeki kalabalık gerek kapalı mekanlarda buluşmalar bulaştan sorumlu gibi görünüyor. Bu bağlamda bazı kurallar ve tavsiyeler zaten vardı. Eğer bunlar yeterli olmuyorsa bu kalabalıklaşmayı azaltacak tebirler gerek duyulursa kamu yönetimi tarafından getirilebilir.

YEME-İÇME ALANLARI DÜZENLENMELİ

Alınacak tedbirlerde en önemlisi toplu taşıma ve yeme-içme alanlarıdır… Buraların kurallara uyması, denetimlerin yapılması ve kalabalık oluşmasının engellenmesi gerekiyor. Yeme-içme alanlarında doğal olarak maskeler çıkarılıyor. Maske olmadığı için bulaşma çok kolay oluyor. Bir masada olunduğu için mesafede korunamıyor. Avrupa ve Amerika bu duruma yönelik tedbirler alınıyor.

TOPLU TAŞIMADA TEDBİRLER ŞART

Toplu taşıma bulaşma açısından çok büyük bir risk. Burada mesafeyi koruyamıyorsunuz. Burada yaşanan kalabalığın azaltılması çok önemli. Buna tedbir olarak kamuda kademeli mesai uygulamaya geçti ancak yetmiyor. Özel sektörün bu sürece destek vermesi gerekiyor. Halk tarafından işe gidiş-dönüş saatlerinde dışında kullanılması lazım.

SÜREÇTE GÜVENDE DEĞİL

Bu süreçte güvende olan kimse yok. Hepimiz risk altındayız alınacak tedbirler sadece onlara yönelik değil topluma yönelik olarak hepimiz ve herkes için gerekli. Olaya kamu sağlığı açısından bakmak gerekiyor."