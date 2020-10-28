İstanbul’da yeni önlemler alınacak mı? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü A Haber’de değerlendirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 günlük mesaisini İstanbul’a ayırdı ve çok önemli toplantılar yaptı. Türkiye’deki vaka sayılarının yüzde 40’ının İstanbul'da olması tüm gözleri buraya çevirdi. Bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı İstanbul’a özel önlem olup olmayacağı merak edilirken A Haber canlı yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'nün A Haber'e yaptığı özel açıklamalar:
"Sadece İstanbul olarak bakmamak lazım. Aslında Anadolu'da bazı kentlerinde pek çok yerde artışlar yaşanıyor.
Her kentteki durumda kendine özgü faktörlerle ilişkili. Büyük kentlerde artış nedenleri farklılaşabiliyor. Dolayısıyla alınacak tedbirle bu bağlamda farklılaşabilir.
BULAŞTAN NE SORUMLU?
İstanbul'da özellikle tatil dönüşü kalabalıklaşma, gerek toplu taşıma gerek iş yerlerindeki kalabalık gerek kapalı mekanlarda buluşmalar bulaştan sorumlu gibi görünüyor. Bu bağlamda bazı kurallar ve tavsiyeler zaten vardı. Eğer bunlar yeterli olmuyorsa bu kalabalıklaşmayı azaltacak tebirler gerek duyulursa kamu yönetimi tarafından getirilebilir.
YEME-İÇME ALANLARI DÜZENLENMELİ
Alınacak tedbirlerde en önemlisi toplu taşıma ve yeme-içme alanlarıdır… Buraların kurallara uyması, denetimlerin yapılması ve kalabalık oluşmasının engellenmesi gerekiyor. Yeme-içme alanlarında doğal olarak maskeler çıkarılıyor. Maske olmadığı için bulaşma çok kolay oluyor. Bir masada olunduğu için mesafede korunamıyor. Avrupa ve Amerika bu duruma yönelik tedbirler alınıyor.
TOPLU TAŞIMADA TEDBİRLER ŞART
Toplu taşıma bulaşma açısından çok büyük bir risk. Burada mesafeyi koruyamıyorsunuz. Burada yaşanan kalabalığın azaltılması çok önemli. Buna tedbir olarak kamuda kademeli mesai uygulamaya geçti ancak yetmiyor. Özel sektörün bu sürece destek vermesi gerekiyor. Halk tarafından işe gidiş-dönüş saatlerinde dışında kullanılması lazım.
SÜREÇTE GÜVENDE DEĞİL
Bu süreçte güvende olan kimse yok. Hepimiz risk altındayız alınacak tedbirler sadece onlara yönelik değil topluma yönelik olarak hepimiz ve herkes için gerekli. Olaya kamu sağlığı açısından bakmak gerekiyor."