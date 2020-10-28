Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mevlid Kandili mesajı
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İslam aleminin Mevlid Kandili'ni Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla kutladı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı.
Bakan Albayrak, "Gönüllerin, ellerin duaya açıldığı kutlu gece... Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun 1449. sene-i devriyesi. Mevlid Kandili'miz mübarek olsun, İslam aleminin bütün beldelerine huzur ve sulh getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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