Hainlerden 132 kilometrelik terör uçuşu! Bölgeye böyle gelmişler

KUŞ UÇUŞU 132 KM

Kuş uçuşu 132 km yol kat eden teröristlerin rotası, hava araçlarının göstergelerinde yapılan inceleme ile tespit edildi. Teröristler iniş sırasında hasar gören paramotoru da ağaç dalları ve branda ile örterek sakladı. Teröristlerin uçuş esnasında gece görüş dürbünü, rotalarını belirlemek için yanlarında getirdikleri tablet bilgisayara ile harita/navigasyon programlarını kullandıkları belirlendi.