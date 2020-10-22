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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler için kredi müjdesi

Son dakika haberleri... yaptığı son dakika açıklamasında, " Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler için kredi müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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