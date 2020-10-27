28, 29 Ekim bankalar, kargolar, PTT, noter açık mı? 29 Ekim'de nereler kapalı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar ise o günlerde devlet dairelerinin açık olup olmayacağını merak ediliyor. İşte, 28, 29 Ekim bankalar, kargolar, PTT, noter açık mı? 29 Ekim'de nereler kapalı olacak? İşte tam liste...

YARIN BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK? 28 EKİM'DE BANKALAR TATİL Mİ?

Yarının yarım gün olması nedeniyle bankalar da yarım gün hizmet verecek. 28 Ekim Çarşamba sabah 09:00'da açılacak bankalar 12:30'da kapanacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Cumhuriyet bayramının olduğu 29 Ekim Perşembe de bankalar kapalı olacak.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Yapı Kredi, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Akbank gibi özel bankalar da 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün çalışıp yarım gün tatil olacak. Bankaların öğle tatiline kadar açık olacağı ifade edildi. Bankalar 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.

Aynı şekilde noterlerin de yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. Noterler de tıpkı bankalar gibi yarın öğlene kadar açık olacak. 28 Ekim Çarşamba günü öğlene kadar açık olacak noterler 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.

PTT VE HASTANELER YARIN AÇIK OLACAK MI?

PTT ve PTT Kargoların da yarın yarım gün açık olacağı ifade edildi. 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün tatil olması nedeniyle PTT'nin de öğlene kadar açık olacağı kaydedildi. 29 Ekim Perşembe ise PTT'ler kapalı olacak.