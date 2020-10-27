Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve Bahçeli'ye taziye telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle telefonda görüştü.

Görüşmede, taziyelerini bildiren Başkan Erdoğan, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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