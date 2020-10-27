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Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve Bahçeli'ye taziye telefonu

Başkan , eski Sağlık Bakanı 'un vefatı nedeniyle oğlu ve Genel Başkanı 'yi arayarak taziyelerini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2020
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Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve Bahçeli'ye taziye telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle telefonda görüştü.

Görüşmede, taziyelerini bildiren Başkan Erdoğan, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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Eski Bakanlardan Osman Durmuş için TBMMde tören düzenlendi ESKİ BAKANLARDAN OSMAN DURMUŞ İÇİN TBMM'DE TÖREN DÜZENLENDİ

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