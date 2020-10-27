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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Son dakika haberi..., 'la telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede , Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

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