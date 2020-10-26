Son dakika... İstanbul için virüs kısıtlaması gelecek mi? Bayram ve sonrası yapılan düğünlerde tedbirlere uyulmaması nedeniyle vakalarda artış yaşanmıştı. Son günlerde 2 binin üzerinde seyreden toplam vakaların yüzde 40'ı İstanbul olarak açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün İstanbul Valiliği'ni ziyaret edecek. Başta İstanbullular olmak üzere Türkiye genelinde vatandaşlar kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'a giriş çıkış yasaklanacak mı? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? GİRİŞ-ÇIKIŞ KISITLAMASI...

A Haber muhabiri Mehmet Karataş yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın liderliğinde bugün İBB yöneticileri ve 39 ilçenin belediye başkanlarının katılımıyla saat 14.30'da İstanbul Valiliği'ne toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu. Karataş, İstanbul'da salgına karşı ne gibi kararlar verileceğinin, toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.