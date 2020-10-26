Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'a giriş-çıkış kısıtlaması olacak mı? Son gelişmeler...
Türkiye genelindeki toplam koronavirüs vakalarının yüzde 40'ı İstanbul'da. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan bu yana İstanbul'da mesaisine devam ediyor. Vaka sayısında görülen artış nedeniyle İstanbul'da kısıtlamaların olup olmayacağı merak ediliyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Peki, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'a giriş çıkış yasaklanacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
Son dakika... İstanbul için virüs kısıtlaması gelecek mi? Bayram ve sonrası yapılan düğünlerde tedbirlere uyulmaması nedeniyle vakalarda artış yaşanmıştı. Son günlerde 2 binin üzerinde seyreden toplam vakaların yüzde 40'ı İstanbul olarak açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün İstanbul Valiliği'ni ziyaret edecek. Başta İstanbullular olmak üzere Türkiye genelinde vatandaşlar kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'a giriş çıkış yasaklanacak mı? İşte ayrıntılar...
İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? GİRİŞ-ÇIKIŞ KISITLAMASI...
A Haber muhabiri Mehmet Karataş yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın liderliğinde bugün İBB yöneticileri ve 39 ilçenin belediye başkanlarının katılımıyla saat 14.30'da İstanbul Valiliği'ne toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu. Karataş, İstanbul'da salgına karşı ne gibi kararlar verileceğinin, toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1297 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 314 bin 390'a yükseldi.
Toplam test sayısı 13 milyon 217 bin 888'e ulaştı. Hasta sayısı 361 bin 801, vefat sayısı 9 bin 799, ağır hasta sayısı 1744, aktif hasta sayısı 37 bin 612 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
"GİDİŞATI DEĞİŞTİRMEK ELİMİZDE"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 2017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır."
BİLECİK'İN GÖLPAZARI İLÇESİNDE EV ZİYARETLERİ YASAKLANDI
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerinin yasaklandığı bildirildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı belirtildi.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 142 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulamasına geçildi.
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 368 kişiye para cezası verildi.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 82 kişiye idari para cezası kesildi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1028 kişiye cezai işlem uygulandı.
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