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Son dakika: MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, "Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine taciz ateşi açan 3 /’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Son dakika: MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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