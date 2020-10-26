Son dakika: MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/f5bmXpiXRt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2020