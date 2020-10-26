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Kuveyt'te restoranın giriş zeminine Macron fotoğrafı yapıştırıldı ve üstüne bastırıldı

alemini hedef alan skandal açıklamalarından sonra Körfez ülkesi Kuveyt'te bir restoran Emmanuel Macron'un fotoğrafını yere yapıştırarak müşterilerin üstüne basmasını istedi.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Kuveyt'te restoranın giriş zeminine Macron fotoğrafı yapıştırıldı ve üstüne bastırıldı

Emmanul Macron'un, Müslümanlara yönelik açıklamalarına tepkiler sürüyor. Körfez ülkesi Kuveyt'te Fransa'ya tepki olarak marketlerdeki Fransız malları raflardan indirilirken, bir restoran Fransa 'un fotoğrafını yere yapıştırdı.

Kuveyt'te restoranın giriş zeminine Macron fotoğrafı yapıştırıldı ve üstüne bastırıldı KUVEYT'TE RESTORANIN GİRİŞ ZEMİNİNE MACRON FOTOĞRAFI YAPIŞTIRILDI VE ÜSTÜNE BASTIRILDI

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Restoran, Macron'un fotoğrafının altına "Lütfen burada dur" ifadesini de yazdı.



Öte yandan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Macron'un açıklamalarını kınadı.



Ganim, yaptığı açıklamada, sembollerine yönelik kasıtlı hakaretlerin kınanması ve dünya genelindeki tüm dinlere yönelik hakaretleri yasaklamak için diplomatik ortamda pratik önlemler alınması çağrısında bulundu.

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