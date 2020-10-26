İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in A Haber'e özel yaptığı açıklamalar:

"Dünyada bir çok merkezde aşı çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayından itibaren virüsün protein ve antijenik yapıları tespit edildikten sonra aşı çalışmaları süreç içinde devam ediyor. Ülkemizde de bu dönemde başladı.

Dünyada belli başlı merkezlerin hayvan üzerinde yaptıkları deneyler oldukça güzel sonuç verdi ve ağustos ayı gibi insanlar üzerinde yapılan denemeler başarılı bir şekilde geçtikten sonra bu çalışmalar başarılı şekilde yürütülüyor.