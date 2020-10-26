Son dakika... Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin yüz yüze eğitimin detayları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından hangi sınıfların ne zaman okula başlayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Eğitimine online devam eden öğrenciler ile velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, bugün hangi sınıflar açıldı? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte merak edilenler...

BUGÜN HANGİ SINIFLAR AÇILDI?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.

Yüz yüze eğitim için öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak ve velinin yazılı talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Konuyla ilgili gönderilen yazıda eğitimlerin haftada 5 gün olacağı, derslerin 30 dakika, teneffüslerin ise 10 dakika olacağının altı çizildi.