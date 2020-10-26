MEB: Bugün hangi sınıflar açıldı? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar...
Son dakika... Bugün hangi sınıflar açıldı? Diğer sınıflar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli bu sorulara yanıt arıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilen yüz yüze eğitimin detaylarını sizler için yazımızda ele aldık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı son açıklamalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün hangi sınıflar açıldı? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte cevaplar...
Son dakika... Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin yüz yüze eğitimin detayları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından hangi sınıfların ne zaman okula başlayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Eğitimine online devam eden öğrenciler ile velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, bugün hangi sınıflar açıldı? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte merak edilenler...
BUGÜN HANGİ SINIFLAR AÇILDI?
Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.
Yüz yüze eğitim için öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak ve velinin yazılı talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Konuyla ilgili gönderilen yazıda eğitimlerin haftada 5 gün olacağı, derslerin 30 dakika, teneffüslerin ise 10 dakika olacağının altı çizildi.
ORTAOKUL 5. VE LİSE 9. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.
2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 2 Kasım Pazartesi'den itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı.
Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.
Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.
Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.
6, 7, 10. ve 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.
"TÜM KADEMELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYALIM"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılma tarihine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım" açıklamasını yapmıştı.
"KATILIM YÜZDE 80'LERE YAKIN"
Okullarda yüz yüze katılımın da yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Yüzde 80'lere yakın bir katılım var. Bu katılımın bizim beklentimizin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aslında genel olarak tüm kademelerde yüzde 70'lerin üstünde; ama bazılarında yüzde 90'lara varıyor, bazılarında yüzde 75'lerde kalıyor; ama yaklaşık olarak yüzde 80'lere yakın bir katılım var" ifadelerini kullanmıştı.
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