Son dakika... DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen DGS atamalarında son viraja girildi. Ön lisans mezunu adaylar lisans programlarına geçiş yapabilmek için DGS tercihlerini yaptılar. İlk sonuçlara göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih alınacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından gözler ek tercih takvimine çevrildi. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? Boş kontenjanlar listesi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlanmadığı için tercih takvimi de henüz belli olmadıç DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlanmıştı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyordu. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de duyurulacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.