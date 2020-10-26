Ataşehir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: 49 kişiye para cezası

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına baskın yaptı. 06.00 sıralarında ekipler, kapalı olması gereken adreste bulunan kişilere sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.





Mekanda bulunanlar işlem için mekandan çıkarılarak polis merkezine götürüldü. Bazı vatandaşların yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. Mekandan çıkarılan bir kişi "Oto tamircisiyim. Arabayı getirdim onu teslim ettiğim sırada polis arkadaşlar geldi" diye konuştu.

İşlem yapılan başka bir kişi ise "Müzisyenim. Müzisyenler 5 aydır işsiz" diye konuştu. Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180'er TL para cezası kesildi. İş yeri sahibinin gazetecilere "30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu.

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