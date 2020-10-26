Kılıçdaroğlu dolandırıcılık ve tacizle suçlanan Veysi Uyanık’ı il başkanı yaptı

- Uyanık'ın sahibi olduğu Uyanık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; Kamu İhale Kurumu'nca Türkiye'de tüm ihalelere girişinin 27 Eylül 2019 ile 7 Eylül 2022 tarihleri arasında üç defa yasaklandığı bildirildi.

- Uyanık'ın şirketi, Kadıköy Belediyesi Acıbadem Kapalı Spor Kompleksi inşaatını yarım bıraktı ve işçilerin haklarını ödemeden kaçtı. İhalenin bedeli 28 milyon 700 bin lira. İhalede; Acıbadem Kapalı Spor Kompleksi'nin 400 gün içinde bitirilmesine yönelik madde yer aldı.