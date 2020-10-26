İslam'ı hedef alan Macron'u protesto eden Deyrizor halkına PKK/PYD'li teröristler ateş açtı

İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan Fransa ve Cumhurbaşkanı Macron Suriye'nin Deyrizor bölgesinde protesto edildi. Bölgeyi işgal eden PKK/PYD'li teröristler, protesto eylemini dağıtmak için halkın üzerine ateş açtı.

FRANSA'YA BOYKOT

Fransa'da bir öğretmen, öğrencilere Fransız dergisi Charlie Hebdo'da 2015 yılında yayımlanan Hazreti Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürleri gösterdi.

Öğretmenin öldürülmesi üzerine, bu kez bazı yerel idareler resmi binalara bu karikatürleri yansıttı. Fransız hükümetinin bu saygısızca davranışına İslam dünyasından tepkiler yağıyor.