İYİ Parti'de adeta taşları yerinden oynatan ve tam bir iç kaosa dönüşen "FETÖ'cü" tartışmasında arşivlerden kavganın seyrini değiştirecek bir ayrıntı ortaya çıktı. Ümit Özdağ'ın İstanbul il Başkanı'nın FETÖ bağlantıları olduğu ve bu nedenle partiye alınmaması gerektiğini söylediği halde Meral Akşener tarafından il başkanı yapıldığını belirttiği Buğra Kavuncu ile ilgili çarpıcı ayrıntılar…

ÖNKİBAR, BABA KAVUNCU İLE GÖRÜŞMESİNİ KÖŞESİNDE YAZMIŞ

Gazeteci Sabahattin Önkibar'ın Aralık 2018'de yayınladığı ve İYİ Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin ayrıntıları verdiği bir köşe yazısında bugünün sıcak tartışma konusu Buğra Kavuncu'ya ilişkin çarpıcı detayların olduğu görüldü. Önkibar söz konusu yazısında Buğra Kavuncu'nun babasının ofisine geldiğini ve FETÖ konusunda yaptıkları konuşmayı anlatıyor.