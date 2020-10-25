KPSS 4 yanlış 1 doğru var mı 2020? KPSS önlisans 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. . Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki yanlışların doğruları görütürüp götürmediğine yönelik açıklamayı ÖSYM duyurmuştu. Adaylar, "KPSS 4 yanlış 1 doğru var mı 2020?" ve "KPSS önlisans 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Merak edilen detaylar ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.