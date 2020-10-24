Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 24 Ekim Cumartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 24 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

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