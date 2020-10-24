24 Ekim 2020, Cumartesi
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 24 Ekim Cumartesi

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük vaka sayısını açıkladı. , 'e ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. 24 Ekim'de 2091 yeni vaka tespit edilirken 69 kişi hayatını kaybetti. İşte 24 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 24 Ekim Cumartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 24 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 24 Ekim Cumartesi SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 24 EKİM CUMARTESİ

AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 23 Ekim 2020 Cuma SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 23 EKİM 2020 CUMA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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