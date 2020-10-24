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Algı operasyonu ellerinde patladı! 'Yaralı Kürt kadını' dedikleri PKK/YPG'nin kadın komutanı çıktı!

Suriye'nin  kentinde  () askerleriyle /'li teröristler arasında çıkan çatışmada bir kadın yaralı olarak yakalandı. Bir SMO askeri tarafından kucakta taşınan kadın, Şanlıurfa'ya getirilerek tedavi altına alındı. PKK/YPG yandaşları ise SMO askerinin 'yi kucağında taşırken çekilen fotoğrafları, "Kürt kadına tecavüz edilip, boğazı kesildi" yalanıyla algı operasyonu yapmaya çalıştı.

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Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Algı operasyonu ellerinde patladı! 'Yaralı Kürt kadını' dedikleri PKK/YPG'nin kadın komutanı çıktı!

Yapılan incelemede kadının PKK/YPG'nin kadın komutanlarından "Dozgin Temo" kod adlı Çiçek Kobani, olduğu ve 7 yıldır örgüt içinde bulunduğu belirlendi.

Çiçek Kobani, Şanlıurfa 5'inci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın önceki günkü 3'üncü duruşmasında, YPJ savaşçısı olduğunu söyleyip, örgüt üyeliğin iitiraf ederken, herhangi bir silahlı çatışmada bulunmadığını öne sürdü. Avukatı Hidayet Enmek ise Suriye Milli Ordusunun yakalama yetkisi bulunmadığını iddia ederek, müvekkilinin usule uygun yakalamadığını öne sürdü.

Ardından mütalaa veren cumhuriyet savcısı ise kadın teröristin, "Ağırlaştırılmış müebbet cezası" ile cezalandırılmasını istedi. Çiçek Kobani'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı son savunma için 24 Kasım'a erteledi.

SIRRIBERK ARSLAN/SABAH

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