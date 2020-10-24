Son dakika: Başkan Erdoğan'a Kayseri'de sevgi seli! Vatandaşlardan dikkat çeken pankart

Başkan Erdoğan Kayseri'deBaşkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin il kongresine katılmak üzere kente geldi. Erkilet Havaalanı'ndan parti otobüsü ile çıkış yapan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.





Erdoğan'ı bekleyen bir kadın ise "Adını Erciyes'e yazdım dualarım seninle" yazılı pankart açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise havaalanı çıkışında kendisini görmek için gelen vatandaşlara hediyeler verdi.

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