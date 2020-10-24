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Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği için gözaltına alınan İsmail Demirbaş serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı ’a ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ’ın; Antalya 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Demirbaş’ın, 12 Aralık 2017 tarihinde de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği için gözaltına alınan İsmail Demirbaş serbest bırakıldı

Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği için gözaltına alınan İsmail Demirbaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİNİ DEĞERLERE ALENEN HAKARET SUÇUYLA YARGILANDI, 16 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILDI

İsmail Demirbaş'ın; dini değerlere alenen hakaret suçu ile yargılandığı davada ise 16 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, dosyasının halen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme aşamasında olduğu öğrenildi.

DEMİRBAŞ; CUMHURBAŞKANI'NA YENİDEN HAKARET ETTİ!

İsmail Demirbaş'ın; 22 Ekim 2020 tarihinde Youtube video paylaşım platformunda bulunan 'Memleketimin Gündemi' isimli kanalda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ifadeleri yayınlandı. Demirbaş, "Recep Tayyip Erdoğan'ın vatan hainliğinden acilen yargılanması gerekiyor" iddiasında bulundu.

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DİNİ DEĞERLERE HAKARET VE CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLARINDAN KAYDI BULUNUYOR

İsmail Demirbaş'ın; dini değerlere hakaret ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. İsmail Demirbaş'ın, diğer sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden paylaşımlarının bulunduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILMIŞ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün; İsmail Demirbaş hakkında 12 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

İsmail Demirbaş'ın, dini değerlere alenen hakaret suçu ile yargılandığı davada ise 16 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, dosyasının halen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme aşamasında olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İsmail Demirbaş; "Recep Tayyip Erdoğan'ın vatan hainliğinden acilen yargılanması gerekiyor" şeklindeki hakaret içerikli ifadelerinin ardından 23 Ekim 2020 günü tarihinde gözaltına alındı. İsmail Demirbaş'ın; Antalya 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İsmail Demirbaş'ın; dini değerlere hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından yargılanması sürüyor.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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