Türkiye otomotiv sektöründe Avrupa'da 6. sıraya yükseldi





Otomobil pazarı söz konusu ayda 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 1,1 artış gösterdi ve toplam 1 milyon 300 bin 48 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 285 bin 545 adetti.



Hafif ticari araç pazarı aynı ayda yüzde 17,9 artış gösterdi ve 195 bin 333 adede ulaştı. 2019 Eylül ayında 165 bin 613 adet satış gerçekleşmişti.

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı Ocak-Eylül döneminde yüzde 28,7, otomobil pazarı yüzde 29,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 23,6 azaldı.