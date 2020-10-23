23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 23 Ekim Cuma

Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 23 Ekim Cuma

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. , 'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. 23 Ekim'de 2165 vaka tespit edilirken, 74 kişi hayatını kaybetti. İşte 23 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
ABONE OL
Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 23 Ekim Cuma

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 23 Ekim 2020 Cuma SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 23 EKİM 2020 CUMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1648 oldu, son 24 saatte 1493 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin." dedi.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 22 Ekim Perşembe SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 22 EKİM PERŞEMBE

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA