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İstanbul'da Alevi vatandaşlara çirkin provokasyon! Savcılık harekete geçti

Pendik'te bir apartmanın bahçe duvarına vatandaşlara yönelik yazılan yazılara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespitine yönelik kamera kayıtlarının temin edilerek incelendiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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İstanbul'da Alevi vatandaşlara çirkin provokasyon! Savcılık harekete geçti

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Ekim'de Pendik İmamı Azam Caddesi Ay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın iç bahçe duvarına kırmızı boyayla yazılar yazıldığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında savcılık, emniyet güçlerine eylemi gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları amacıyla kapsamlı araştırma yapılması talimatı verdi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bölgede eylem alanını doğrudan görüntüleyen kamera kaydı bulunmazken, olayın geçtiği sokağın giriş-çıkış bölgelerinde bulunan kamera kayıtlarının temin edilerek incelenmeye başlandığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu eylemin gerçekleştiği apartmanda oturan M.B, Ş.İ. ve A.E.İ'nin müşteki olarak alınan beyanlarında, apartmanda toplam 5 aile oturduğunu, ailelerin memleketlerinin aynı olup aralarında husumet bulunmadığını, bu yazıyı görünce endişe duyduklarını, kimseden şüphelenmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

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