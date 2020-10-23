Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. "Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede tekrar tırmanışa geçmiş durumdadır." diyen Bakan Koca, "Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması daha fazla insanın hasta olması değil tüm hayatın sekteye uğramasıdır." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberine göre… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;
"Halkımızdan rica ediyorum sağlık çalışanlarımızın gösterdiği çabayı sizler de tedbirlere uymak için gösterin. Tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Burada kazanacağımız başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak tüm ülkeyi olumlu etkileyecektir.
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"TÜM ÜLKEDE YENİDEN TIRMANIŞA GEÇTİ"
Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede tekrar tırmanışa geçmiş durumdadır. Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması daha fazla insanın hasta olması değil tüm hayatın sekteye uğramasıdır.
"İSTANBUL'A ÖZEL OLARAK SESLENDİ"
Buradan İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ını bulmuş durumda. Haftasonundan başlayarak 5 gün istanbul'da olacağım. Vatandaşlarımız özellikle İstanbullular gerekirse daha fazla fedakarlıklarda bulunarak koronavirüs ile mücadele kapsamındaki tedbirlere uymalıdır.