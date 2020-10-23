Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

"TÜM ÜLKEDE YENİDEN TIRMANIŞA GEÇTİ"

Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede tekrar tırmanışa geçmiş durumdadır. Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması daha fazla insanın hasta olması değil tüm hayatın sekteye uğramasıdır.