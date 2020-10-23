Son dakika: Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Başkan Erdoğan çalışmalarını burada sürdürecek.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Erdoğan cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan çalışmalarını burada sürdürecek.
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