23 Ekim 2020, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Başkan Erdoğan çalışmalarını burada sürdürecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Erdoğan cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan çalışmalarını burada sürdürecek.

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