2 bin kişilik Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı!

"EVLERİMİZDE ÇOCUKLARIMIZ ÖNCE PEYGAMBERİMİZ VE ALLAH'IN İSMİNİ ÖĞRENSİN İSTİYORUZ"

Okunan dua ve kurban kesiminin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerde çocuk seslerinin eksik olmasını istemediklerini dile getirerek, "Bugün burada bu camiyi yapmakla ve bu caminin içerisinde mektebi inşa etmekle, Peygamber Efendimizi daha iyi tanıma ve Kur'an'ı daha iyi öğrenme ve yeryüzünde iyiliğin uzanmadığı hiçbir yer kalmasın ruhuyla gençlerimizi yetiştirmeliyiz. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü Mevlid-i Nebi Haftası başlıyor. Çarşamba günü mevlit gecesi. Bu yıl hafta kapsamında Peygamberimiz ve Çocuk konusunu işleyeceğiz. Camilerimiz çocuk sesleri ile coşsun istiyoruz. Evlerimizde çocuklarımız önce Peygamberimiz ve Allah'ın ismini öğrensin istiyoruz. Onun için bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda Peygamberimiz ve çocuk konusunu işleyeceğiz. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Bu camide ismi ilelebet yaşayacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Allah herkese ismi camilerde yaşayan kul olmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.