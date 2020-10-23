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Son dakika: Bakan Dönmez: Sakarya'da iki, üç tespit kuyusu planladık

Son dakika haberine göre… ve gaz sahası ile ilgili açıklamalarda bulundu. , “Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık.” dedi.

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Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Son dakika: Bakan Dönmez: Sakarya'da iki, üç tespit kuyusu planladık

ve gaz sahası ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Sakarya'da iki üç tespit kuyusu planladıklarını ifade etti.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sakarya gaz sahasında çalışmalarımız devam ediyor çünkü orada yaklaşık 40'a varan sayıda bir sondaj çalışması planlıyoruz.

BÜYÜK HAZIRLIK

Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık, tespit kuyularını süratle tamamlayacağız. 'de bugüne kadar somut bir keşif olmadı.

O BÖLGEDEN ÜMİTLİYİZ

Doğu 'de sismik grubumuz da sondaj yapmış olduğumuz Selçuklu-1 kuyusunun civarında ilave sismik çalışmalarına devam ediyor, o bölgeden ümitliyiz"

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