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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Terör örgütü ile mücadele sınır ötesinde de tüm hızıyla devam ediyor. 'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde birer olmak üzere 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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