MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK ile mücadele sınır ötesinde de tüm hızıyla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde birer olmak üzere 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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