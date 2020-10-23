KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın ilk konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oldu

"MÜŞTEREK BİR DAVAMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti adına Tatar'a tebriklerini ileterek "KKTC bir demokrasi şöleni, bayramı çerçevesinde bir süreç yaşadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında seçim sürecini başarıyla tamamladınız. Yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve KKTC'nin çok daha güçlü ve sıkı iş birliğinde refah seviyesini daha da yukarıya çıkaracak şekilde güzel işler yapacağına inandığını dile getiren Oktay, Tatar'ın başarılı bir başbakanlık süreci yürüttüğüne işaret etti. Oktay, Türkiye'nin Kovid-19 sürecinin yönetiminde de KKTC'ye her türlü desteği sunduğuna dikkati çekerek Tatar'ın başbakanlık döneminde de tarafların her alanda birlikte başarılı çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tatar'ı pazartesi günü Türkiye'ye davet ettiğini anımsatan Oktay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"46 yıldır sadece iyi niyet göstergesi için kapalı kalan bir bölgenin, neredeyse çok kompleks ve karmaşık ifade edilen Maraş sorununun, aslında çok basit bir çözümünün olduğunu (gösterdiniz). Bölgenin ekonomik anlamda kalkınma damarı olabilecek Kıbrıs'taki gençlerin geleceğini tesis edecek, ümit vadedecek bir yerin farelere teslim edilmesi içimiz acıttı. Böyle bir karar aldınız biz de sonuna kadar yanınızda olduk. Bu kararlı çalışmamız devam edecek. Tüm Kıbrıs'ın gelişmesi için çalışmalarımız önümüzdeki süreçte devam edecek."

Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına ilişkin doğru mesajın dünyaya verilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Bizim müşterek bir davamız var. Doğu Akdeniz'de daha büyük resme baktığımızda, orada da davamız müşterektir. Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliği, KKTC'nin egemenlik hakları ve kaynakların hakça paylaşımı bizim olmazsa olmazlarımızdandır."

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