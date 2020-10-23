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covid19.saglik.gov.tr çöktü mü? covid19 sitesi neden açılmıyor? Vaka sayıları neden görünmüyor?

neden açılmıyor? vaka sayılarının açıklanması için meraklı bekleyiş sürüyor. covid19.saglik.gov.tr çöktü mü? covid19 sitesi neden açılmıyor? Vaka sayıları neden görünmüyor? Sorularının yanıtları araştırılıyor.

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Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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covid19.saglik.gov.tr çöktü mü? covid19 sitesi neden açılmıyor? Vaka sayıları neden görünmüyor?

covid19.saglik.gov.tr çöktü mü? covid19 sitesi neden açılmıyor? Vaka sayıları neden görünmüyor? Sorularının yanıtları araştırılıyor.Sağlık Bakanlığı vaka sayılarının açıklanması için meraklı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar vakaların açıklandığı sitenin neden açıklanmadığı merak ediyor. İşte, covid19.saglik.gov.tr çöktü mü? covid19 sitesi neden açılmıyor? Vaka sayıları neden görünmüyor?

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