covid19.saglik.gov.tr çöktü mü? covid19 sitesi neden açılmıyor? Vaka sayıları neden görünmüyor?
covid19 sitesi neden açılmıyor? Sağlık Bakanlığı vaka sayılarının açıklanması için meraklı bekleyiş sürüyor. covid19.saglik.gov.tr çöktü mü? covid19 sitesi neden açılmıyor? Vaka sayıları neden görünmüyor? Sorularının yanıtları araştırılıyor.
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covid19.saglik.gov.tr çöktü mü? covid19 sitesi neden açılmıyor? Vaka sayıları neden görünmüyor? Sorularının yanıtları araştırılıyor.Sağlık Bakanlığı vaka sayılarının açıklanması için meraklı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar vakaların açıklandığı sitenin neden açıklanmadığı merak ediyor. İşte, covid19.saglik.gov.tr çöktü mü? covid19 sitesi neden açılmıyor? Vaka sayıları neden görünmüyor?