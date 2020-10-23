İzmir’de gençlik aşısı yaptıran Seline Ferah Çalışkan: Nefes alamadım

'KADINLARIN BEĞENİLME İSTEĞİ ONLARI ESTETİĞE İTİYOR'

Uzman Psikolog Nurcihan Körpe ise her bireyin temel ihtiyaçlarından biri olan beğenilme; sevilme, kabul görme arzusu nedeniyle, bu tür davranışların sıklıkla görülebildiğini belirterek, "Bu da aslında 'halo etkisi' dediğimiz şey. Yani bir kişinin bir tek özelliğine bakarak, diğer bütün özellikleri hakkında olumlu veya olumsuz bir çıkarımda bulunma durumudur. İnsanlar bunu sık sık yapıyor, Bu nedenle de kadınlarımız estetik merkezlerimize gidiyor, kuaförlerde vakit geçiriyor, makyaj yapıyorlar. Kadın aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Kendini güzel gören ne oluyor, kendini daha güçlü hissediyor. Kendini güçlü hisseden kadınlarda, kendine güven duygusu ön planda oluyor. Kadın kendine güvendiği için de estetik merkezlerine giderek daha da özgüvenini yerine getiriyor. Toplumlarda popülerleşen estetik algısı kadınların maalesef kendiyle barışık olmamasına neden oluyor. Kadın tekrar soluğu estetik merkezinde alıyor. Bazı çeşitli estetik operasyonlar yaptırıyor" ifadelerini kullandı.