Arif Kocabıyık'ın; 7 Nisan 2020 tarihinde CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nden işe giriş yaptığı öğrenildi. Kocabıyık'ın; Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi isimli firmada "araç sürücüsü" sıfatıyla SGK kaydının bulunduğu bildirildi.

İL İL DOLAŞARAK YOUTUBE'DAN PROVOKATİF YAYINLAR YAPTI

Arif Kocabıyık'ın; Konyaaltı Belediyesi'ne gitmeden maaş alması, il il dolaşarak sosyal paylaşım sitesi Youtube'dan provokatif yayınlar yapması dikkat çekiyor.

Kocabıyık'ın, Konyaaltı Belediyesi'ne ait aracı provokatif yayınları için kullanıp kullanmadığı araştırılıyor. Arif Kocabıyık'ın; 1 Nisan 2018–28 Şubat 2020 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

BAYAR: "ATM İŞÇİLERİNE SAHİP ÇIKIYORLAR"

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı Belediyesi'nin borçlanma taleplerini hatırlatarak, "Para yok deniyor ve böyle ATM işçilerine sahip çıkılıyor. Belediye bünyesinde bu tarz toplumu kışkırtıcı söylemlerle faaliyette bulunan kişiler barındırılmamalıdır. Bu tarz söylemler üreten insanlar hem siyasete hem kurumlara zarar vermektedir. Bu tarz çirkefçe çalışmalara müsaade edilmemelidir" demişti.

FURKAN YAZICI / SABAH

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