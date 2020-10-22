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YouTube üzerinden "İlave TV" adı altında provokatif yayınlar yapan Arif Kocabıyık'ın skandallarla dolu geçmişi

'li Konyaaltı Belediyesi'nin kadrolu bankamatikçisi olduğu ortaya çıkan geçmişte skandallarla gündeme gelmişti. Kocabıyık, bir vatandaşa "çomar" diyerek hakaret etmiş, ayrıca darbe imasında bulunan paylaşımlar yapmıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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YouTube üzerinden İlave TV adı altında provokatif yayınlar yapan Arif Kocabıyık'ın skandallarla dolu geçmişi

merkezli ve sosyal medyadan yayın yapan 'İlave ' isimli kanalında vatandaşlarla sokak röportajları yaparak, devlet ve hükümet aleyhine provokatif yayınlar yapan 37 yaşındaki 'ın 'nin kadrolu bankamatikçisi olduğu ortaya çıktı.

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Kocabıyık'ın CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe gitmeyip maaş aldığı belirlendi. Durumun sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesinin ardından 2 gün önce Kocabıyık'ın istifa ettiği öğrenildi. Kocabıyık, son olarak "kadrolu bankamatikçi" olarak gündeme gelse de geçmişi de skandallarla dolu.

VATANDAŞA "ÇOMAR" DEDİ

"24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusunu sorarak cevap arayan provokatör Kocabıyık, AK Partili bir seçmene denk gelince aldığı "memnunum" cevabı üzerine deliye dönmüştü. Vatandaşın kararının arkasında durmasını ve 'yi desteklemesini içine sindiremeyen Kocabıyık vatandaşla aklınca dalga geçmeye başlamıştı. Karşısındaki kadına "çomar" diyen Kocabıyık, videonun sosyal medyada yayımlası üzerine sosyal medyada kullandığı hesaplarını gizliye almıştı.

DARBE İMASI YAPMIŞTI
Arif Kocabıyık'ın skandalı bununla da kalmamıştı. Geçtiğimiz yıl da sosyal medyadan bir paylaşım yapan Kocabıyık, darbe imasında bulunmuştu.

Son dakika: Provokatif Youtuber Arif Kocabıyık CHP'nin bankamatikçisi çıktı! SON DAKİKA: PROVOKATİF YOUTUBER ARİF KOCABIYIK CHP'NİN BANKAMATİKÇİSİ ÇIKTI!

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